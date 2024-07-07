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Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Irak ve Suriye&#039;nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pkk, Türk Silahlı Kuvvetleri, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele sürüyor. Teröristlerin inlerine giren Mehmetçik, terörün kökünü kurutmak için mücadele vermeye devam ederken, son açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

"Mehmetçik, kahramanca ve fedakârca mücadeleye devam ediyor!" ifadesinin yer aldığı açıklamada şu detaylara yer verildi:

"Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 3 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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