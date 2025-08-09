Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Işık ihlali için buldukları yöntem hem şaşırttı hem güldürdü

Işık ihlali için buldukları yöntem hem şaşırttı hem güldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Işık ihlali için buldukları yöntem hem şaşırttı hem güldürdü
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Düzce’de kırmızı ışık ihlali yapmak için arkadaşından yardım isteyen sürücü araç içi kamerasına yakalandı. Sürücünün güldüren halleri ile ışık ihlali yaptığı anlar an be an kaydedildi.

Çoban kavşağında akşam saatlerinde Alınan bilgilere göre, kavşağın en ön kısmına gelen motosiklet sürücüsü ışıkta beklemeye başladı.

Bu esnada ışıkta beklemek istemeyen sürücü arkasında oturan arkadaşından ışık ihlali cezası yememek için plakayı kapatmasını istedi. Arkadaşı sürücünün isteğini kırmayarak ceza yememek için elindeki çanta ile plakayı kapattı.

Plakanın kapandığını düşünen motosiklet sürücüsü kırmızı ışık ihlalini gerçekleştirerek yoluna devam etti. Bu anlar ışıkta bekleyen bir aracın araç içi kamerasına yansıdı.

Görüntüler İl Emniyet Müdürlüğü Trafik, Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne iletilince motosiklet sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden 2 bin 168 lira para cezası yazıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Evi olan herkesi ilgilendiriyor! 2026 emlak vergisi ile ilgili yeni karar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Çanakkale'de evler küle döndü! Acı bilanço gün ağarınca ortaya çıktı - GündemAlevlere teslim olan evler küle döndüYüzmek için girdiği denizde az daha can veriyordu! Seferber oldular - GündemYüzmek için girdiği denizde az daha can veriyordu!Paşalimanı Adası'nda yangın! Alevler rüzgarın etkisi ile yayıldı - GündemBir kötü haber de oradan! Alevler yayılıyor4 ülkede yakalandılar, Türkiye'ye iade edildiler! Bakan Yerlikaya duyurdu - Gündem4 ülkede yakalandılar, Türkiye'ye iade edildilerÇanakkale'de orman yangını sürüyor! 5 köy boşaltıldı, gözaltılar var - GündemÇanakkale'de 5 köy boşaltıldı, gözaltılar varMeteoroloji'den il il kritik uyarılar! Ankara, Eskişehir, Giresun... Açıklamalar peş peşe geldi - GündemMeteoroloji'den il il kritik uyarılar
Sonraki Haber Yükleniyor...