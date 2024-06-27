Isırıkçı DEM’li, terörist cenazesinde! Milletvekili Saliha Aydeniz’in suç dosyası kabarıyor

DEM Parti Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz, kırmızı kategoride olup etkisiz hâle getirilen terörist Sultan Dağ’ın cenazesine katıldı.

Geçtiğimiz günlerde Batman'da düzenlenen operasyonda kırmızı kategoride aranan terör örgütü HPG'nin kadın kolu YJA STAR'lı Sultan Dağ ile Zeynep Nibat etkisiz hale getirilmişti.

TERÖRİST CENAZESİNDE

Terörist Sultan Dağ için Mardin'de cenaze töreni düzenlendi. DEM Partililer de törende ön sıradan yerlerini aldı. Cenazeye katılan DEM'lilerin arasında Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz'in de olduğu görüldü.

POLİSİN KOLUNU ISIRMIŞTI

2019’da Van’da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen Aydeniz, açtığı pankartı almaya çalışan kadın polis memurunun kolunu ısırmıştı. Aydeniz, daha sonrasında başka bir polise yumruk atmıştı.