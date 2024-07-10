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İşitmediği hakaret kalmadı, mahalleyi çıldırttı! Kadın bir lafı ile polisleri çileden çıkardı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kavga, Park, Polis, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aksaray’da gece yarısı sokak ortasında kavga eden çift mahalleliyi çılgına çevirdi. Öfkeli adam birlikte yaşadığı kadına ölüm tehditleri ve hakaretler savurdu. İhbar üzerine adrese gelen ekipler tutanak tuttu şahıs tam karakola götürülecekken kadın araya girdi. Olaylar gece boyu sürdü, sonuç ise değişmedi...

Olay, Kılıçaslan Mahallesi Kılıçaslan Parkı'nda yaşandı. Birlikte yaşadığı erkek arkadaşı R.G. (38) ile para ve kıskançlık meselesinden yüzünden tartışan G.O. (32) isimli kadın parkta kavga etmeye başladı. Sesi duyan bekçiler kadını dayaktan kurtardı. Mahalleliyi sinir küpüne çeviren adam tehditler yağdırıp, küfürler savurdu.

İşitmediği hakaret kalmadı, mahalleyi çıldırttı! Kadın bir lafı ile polisleri çileden çıkardı - 1. Resim

"ANAMIN ENGELLİ MAAŞINA MI KALDIN?"

İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Polisler öfkeli adamı gözaltına almak isterken ortalık daha da karıştı. Şahıs sevgilisine dönerek “Seni öldüreceğim. Polis de gelse, jandarma da gelse seni öldüreceğim. Götürsün polis beni, yine geleceğim. İfademi alsınlar yine geleceğim. Seni öldüreceğim oğlum” dedi.  Kadın ise, “Öldür, anamın engelli maaşına mı kaldın?” diye karşılık verdi.

İşitmediği hakaret kalmadı, mahalleyi çıldırttı! Kadın bir lafı ile polisleri çileden çıkardı - 2. Resim

KADIN ŞİKAYETÇİ OLMADI! EL ELE TUTUŞARAK GİTTİLER

Polis ekiplerinin güçlükle sakinleştirmeye çalıştığı R.G., polis otosuna bindirilirken kadın, erkek arkadaşından şikayetçi olmadığını söyledi. Bunun üzerine polis ve bekçiler düzenledikleri tutanakla şahısları serbest bıraktı. Sonrasında çift el ele tutuşarak parktan ayrıldı.

İşitmediği hakaret kalmadı, mahalleyi çıldırttı! Kadın bir lafı ile polisleri çileden çıkardı - 3. Resim

YARIM SAAT SONRA BİR İHBAR DAHA GELDİ

Aradan yarım saat geçtikten sonra 112 Acil Çağrı Merkezine aynı yerden bir kez daha kadın ile erkeğin kavga ettiği ihbarı geldi. Polis ekipleri tekrar parka giderken aynı şahısları kavga ederken buldu. Birbirlerine hakaret ve tehditler savuran çifti ekipler zor bela sakinleştirdi. 

"ALIN GÖTÜRÜN BUNU ÖLDÜRÜRÜM"

R.G. polis memurlarına, “Alın bunu götürün öldürürüm” dedi. Tehdidin üzerine polis ekipleri şahsı gözaltına alarak bir kez daha polis aracına bindirdi. Polis merkezine gitmek istemediğini söyleyen kadın ise sanki hiç kavga etmemiş gibi erkek arkadaşını savunarak, “Ben bir yere gidemem, eve gideceğim. Ben şikayetçi değilim. Eşim, benim evde engelli annem var, çocuğum var. Bırakın. Beraber kalıyoruz, gerek yok. Sakinleşsin 2 dakika. Gerek yok götürmeyin. Ağız tartışması, götürmenize gerek yok” dedi. Gözaltına alınan R.G. bu kez polis merkezi amirliğine götürülürken orada düzenlenen tutanağın ardından herhangi bir şikayet olmaması üzerine tekrar serbest bırakıldı.

KAVGALARI BİTMEK BİLMEDİ

2 kavganın ardından 1 saat sonra aynı yerden yine kadın ve erkeğin kavga ettiği ihbarını alan polis olay yerinde yine aynı şahısları buldu. Şahıslar tekrar işlem yapılırken şikayet olmaması üzerine kadın ve erkek serbest bırakıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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