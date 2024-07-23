İsrail'den, BM'ye karşı tepki çeken karar! Terör örgütü ilan etti

Gazze'de aylardır katliam yapan terör devleti İsrail'den son dakika Birleşmiş Milletler (BM) kararı geldi. Siyonist devlet, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nı (UNRWA) terörist olarak tanımlayan kararı onayladı.

Gazze Şeridi'nde binlerce masum Filistinliyi katleden İsrail, bölgeye yardım ulaştıran Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) karşı tepki çeken bir karara imza attı. İsrail, UNRWA'yı terörist olarak tanımlayan yasayı ilk oturumda onayladı.

BM'NİN FİLİSTİN'DEKİ ÇALIŞMALARI YASAKLANDI

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, mecliste yapılan oylamada, UNRWA'nın İsrail'deki çalışmalarını yasaklayan birinci yasa tasarısı 9 ret oyuna karşı, 58 oyla kabul edildi. BM mensuplarının dokunulmazlığı kaldırılmasını içeren kinci yasa tasarısı 9 aleyhte oya karşı 63 oyla meclisten geçti.

İSRAİL'DEN BM'YE KARŞI TEPKİ ÇEKEN KARAR

İsrail bununla da yetinmedi. Tel Aviv yönetimi, UNRWA'nın "terör örgütü" ilan edilmesini ve İsrail'in Ajans'la ilişkilerini kesmesini talep eden üçüncü tasarı ise 10 ret oya karşı 50 oyla kabul etti.

Tasarıların, yasalaşmaları için geçmeleri gereken ikinci ve üçüncü oylamalara hazırlık için Meclis Dışişleri ve Savunma Komisyonuna gönderileceği kaydedildi.

Muhalefetteki Yisrael Beytenu (İsrail Evimiz) Partisinden milletvekili Yulia Malinovsky, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail Ordu Sözcüsünün, UNRWA'yı terörizmle ilişkilendiren yeni açıklamalar yapmadığı bir gün geçmiyor." diyerek yasa tasarılarının onaylanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.