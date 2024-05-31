İstanbul Boğazı yeniden trafiğe açıldı, arıza yapan gemi kurtarıldı

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi 31 Mayıs 2024 08:30 - Güncelleme: 31 Mayıs 2024 09:58 - Güncelleme:

İstanbul, Boğaz, Haber

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İstanbul Boğazı, makine arızası yapan CORNELIA isimli 176 metre boyundaki gemi sebebiyle çift yönlü olarak trafiğe kapatılmıştı. Kıyı emniyetine bağlı ekipler olay yerine intikal ederek gemiyi kurtardı ve boğazda trafik normal akışına döndü.