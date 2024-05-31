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İstanbul Boğazı yeniden trafiğe açıldı, arıza yapan gemi kurtarıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İstanbul Boğazı yeniden trafiğe açıldı, arıza yapan gemi kurtarıldı
İstanbul, Boğaz, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Boğazı, makine arızası yapan CORNELIA isimli 176 metre boyundaki gemi sebebiyle çift yönlü olarak trafiğe kapatılmıştı. Kıyı emniyetine bağlı ekipler olay yerine intikal ederek gemiyi kurtardı ve boğazda trafik normal akışına döndü.

İstanbul Boğazı'nın Beşiktaş önlerinde CORNELIA isimli 176 metrelik gemi makine arızası yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kılavuz Kaptanı ve KURTARMA-9 Römorkörü olay yerine yönlendirilirken, boğazın çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldığı duyuruldu.

İstanbul Boğazı yeniden trafiğe açıldı, arıza yapan gemi kurtarıldı - 1. Resim

GEMİ KURTARILDI

Bakanlıktan yapılan son açıklamada , “Cornelia isimli gemi makinesini çalıştırdı; kılavuz kaptanımız, Kurtararma-9 ve Kurtarma-12 römorkörlerimiz refakatinde Boğaz seyrine devam etmektedir” ifadelerine yer verildi. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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