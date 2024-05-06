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İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapandı!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapandı!

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Boğazı girişinde kargo gemisi arızalandı. Gemi trafiği askıya alındı.

İstanbul Boğazı'nda sıcak saatler! Bir kargo gemisinin dümeni arıza yapınca Boğaz'daki tüm gemi trafiği askıya alındı. 

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Trabzon’dan Bandırma’ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı kuzey girişinde dümen arızası yapan BRABUS isimli 64 m boyundaki kargo gemisi için; Kılavuz Kaptanımız, KURTARMA-10 Römorkörümüz ve KEGM-8 hızlı tahlisiye (can kurtarma) Botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirildi.

İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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