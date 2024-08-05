İstanbul için sarı kodlu alarm! Valilik ve Meteoroloji uyardı

İstanbul Valiliği ile Meteoroloji, Silivri ve Çatalca bölgelerinde akşam saatlerine kadar kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış yaşanacağını belirtti. Vatandaşlara olası su baskınlarına karşı uyarılarda bulunuldu.

İstanbul Valiliği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Silivri ve Çatalca bölgelerinde akşam saatlerine kadar kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Uyarıda vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgusu yapıldı.

İSTANBUL İÇİN SARI KODLU ALARM!

Meteoroloj'nin değerlendirmesine göre, İstanbul'un batı kesimlerinde sarı alarm verdi. Silivri ve Çatalca'da yaşayanların ani su baskınlarına ve yıldırım tehlikesine karşı vatandaşlar uyarıldı.

DİĞER BAZI İLLER DE UYARILDI

Eskişehir'in kuzey ve doğu ile Bursa'nın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Rüzgârın ise kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, bu akşam ilk saatlerde yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu olacağı, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmediği belirtildi.