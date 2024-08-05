Orta Doğu'da savaş hazırlığı başladı: Karşı saldırı planı hazır

Hamas lideri Heniyye'nin Tahran'da uğradığı suikastle öldürülmesinin ardından Orta Doğu'da yeni bir savaş riski kapıya dayandı. İran savaş çıkacak dahi olsa İsrail'e saldırı yapılacağını belirtti. İsrail kanadından ise "Karşı saldırı planı hazır" açıklaması geldi.

Hamas lideri İsmail Heniyye'nin Tahran’da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından İran'ın İsrail'e saldıracağı belirtildi. Dini Lider Hamaney'in saldırı emri verdiği ABD basınına sızdırılmasının ardından bir gelişme daha yaşandı.

The Wall Street Journal (WSJ) İran'ın bütün riskleri göze alarak İsrail'e saldıracağını belirtirken, İsrail de İran'a saldırı hazırlığını başlattı.

BAKANLIKLAR BİR BİR AÇIKLADI

İsrail Savunma Bakanlığı, Gallant’ın Hava Kuvvetleri komutanlarıyla İran'ın olası saldırısı hakkında durum değerlendirmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar ve diğer üst düzey yetkililerle bir araya gelen Gallant, “Düşmanlarımız geçen yıl boyunca sergilediğiniz yetenekler sayesinde adımlarını dikkatlice düşünüyorlar. Ancak saldırıya hızlı bir geçiş de dahil olmak üzere tüm seçeneklere hazırlıklı olmalıyız” ifadelererini kullandı.

İsrail Genelkurmay Başkanlığı da İsrail Ordusu Kuzey Komutanlığı Komutanı Tümgeneral Ori Gordin’in yerel yöneticilerle dün yaptığı görüşmeye ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

"KARŞI SALDIRI PLANI HAZIR"

Açıklamaya göre, Gordin, İsrail’in kuzeyindeki yerel yöneticilere, İran ve Lübnan Hizbullahı tarafından beklenen saldırı öncesinde ordunun “karşı saldırı planlarının hazır" olduğunu belirtti.

Kendisi de dahil bütün İsrail askerlerinin karşı saldırıya hazır olduğunu ifade eden Gordin, İsrail’in kuzeyindeki denklemi değiştirmeye ve evlerinden ayrılmak durumunda kalmış İsrail vatandaşlarını geri getirmeye kararlı olduklarını kaydetti.

İRAN DA SALDIRACAK!

The Wall Street Journa gazetesinde yer alan habere göre Tahran'a giden Arap siyasetçiler, İran’ın İsrail’i vurmaya kararlı olduğu ve “İsrail’e verilecek cevabın bir savaş çıkarabilecek olmasının da umursanmadığı” cevabını aldı.

WSJ gazetesi ayrıca ABD’nin de Avrupa ülkelerinden İran’ı gerginliği azaltmaya zorlamalarını talep etti ve İran’a yönelik bir saldırı eyleminin İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın Batı ile ilişkileri gelişme çabalarına büyük darbe vuracağını vurguladı.

HENİYYE SUİKASTİ

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken, İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. Hamas'tan ise, "savaşı, tüm bölgede büyük etkileri olacak yeni boyutlara taşıyan önemli ve tehlikeli bir olay" açıklamasını yaptı.