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İstanbul Maltepe'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'un Maltepe ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybederken yanındaki çocuk ise yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Maltepe'de motosikletle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti, yanındaki çocuk ise yaralandı.

İstanbul Maltepe'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

Olay, İstanbul Maltepe ilçesi, Gülensu Mahallesi, Mesut Caddesi üzerinde saat 19.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, M.D. (30) isimli bir kişi, yanındaki Ö.M.A. (5) isimli çocuk ile 34 GFH 002 plakalı motosiklet ile seyir halindeyken, yine seyir halindeki başka bir motosikletli kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Mermiler M.D.'ye ve 5 yaşındaki Ö.M.A. isimli çocuğa isabet etti. M.D. kanlar içinde yere yığılırken, Ö.M.A. ise kalçasından yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul Maltepe'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var - 2. Resim

Ambulansla hastaneye kaldırılan M.D. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralı çocuk ise hastanede tedavi altına alındı. Polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul Maltepe'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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