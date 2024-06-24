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İstanbul Şişli'de 5 katlı binada yangın!

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İstanbul Şişli&#039;de 5 katlı binada yangın!

Gündem Haberleri

İstanbul'un Şişli ilçesi Halide Edip Adıvar Mahallesi'nde 6 katlı binanın üçüncü katında yangın çıktı. Binada mahsur kalan 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi İskenderoğlu Sokakta bulunan 6 katlı binanın 3. katında çıktı.

İddiaya göre, 3 kişinin yaşadığı dairede bulunan vantilatörün patlaması sonucu yangın çıktı. Dumanı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan binaya müdahalede bulundu. Yangının çıktığı dairede bulunan 3 kişi kendi imkanlarıyla binadan çıkarken, 4. ve teras katında mahsur kalan 4 kişi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Öte yandan yangından etkilenen bir kedi ve köpek itfaiye ekiplerinin çabası sonucu kurtarılarak sahiplerine teslim edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. İçeriden kurtarılanlara olay yerinde müdahale edildiği sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İstanbul Şişli'de 5 katlı binada yangın! - 1. Resim

"İÇERİDEN ÇIKARABİLDİĞİMİ ÇIKARDIM"

Bedirhan Başokutan isimli vatandaş, "Ben buradan kız arkadaşımla geçiyordum. En üst katın bir altında bir abla çırpınıp kurtulmak istediğini gördüm. Ben kapıyı kırıp bir anda içeri girdim. İçeriden çıkarabildiğimi çıkardım. Ardından itfaiye geldi ve yangını söndürdü. İçeride 5 kişi vardı 3’ünü ben aldım. Kollarım yandı herkesi çıkaramadım. Şimdi kendime gelebildim. Yoldan geçiyordum insanlık namına geldim. Kuryecilik yapıyorum ben burada, abla çok bağırınca ben de koşa koşa gelip kapıyı kırdım bir anda. Ardından itfaiye hortumuyla vurunca kapı komple açıldı” dedi.

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