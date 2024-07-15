İstanbul'da 15 Temmuz yürüyüşü! Binlerce kişi Fatih Camii'nden Saraçhane'ye doğru gidiyor
Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yıldönümünde İstanbul Fatih'te mehter takımı eşliğinde yürüyüş gerçekleştiriliyor.
15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yıl dönümü nedeniyle Fatih Camii'nden Saraçhane'ye doğru yürüyüş gerçekleştiriliyor.
BİNLERCE KİŞİ SARAÇHANE'YE YÜRÜYOR
Yürüyüşe İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, eşi Sümeyye Bayraktar ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Mehter takımı eşliğinde Türk bayraklarıyla gerçekleştirilen yürüyüş dron ile havadan görüntülendi.
Düzenleyen: Baki Sancak - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı