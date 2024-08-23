İstanbul'da 9 katlı bir otelde yangın çıktı! İnsanlar tahliye edildi
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Beyoğlu’nda 9 katlı otelin bodrum katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların üst katları sardı, adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Otelde mahsur kalanlar tahliye edildi. Alevler hızlı müdahale ile kısa süre söndürüldü.
Yangın, saat 22.45 sıralarında Beyoğlu Cihangir Mahallesi Sıraselviler Caddesi üzerindeki 9 katlı bir otelde meydana geldi.
9 katlı otelin bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören otel çalışanları durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri, yangının merkezine inerek söndürme çalışmasına başladı.
MAHSUR KALANLAR TAHLİYE EDİLDİ
Dumanların binayı sardığı yangında üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar kısa sürede tahliye edildi. Ölü ve yaralının olmadığı yangında 2 vatandaşın dumandan etkilendiği öğrenildi.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, otelde uzun süre soğutma çalışması yapıldı. Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı