İstanbul'da 9 katlı bir otelde yangın çıktı! İnsanlar tahliye edildi

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 23 Ağustos 2024 04:44 - Güncelleme: 23 Ağustos 2024 05:10 - Güncelleme:

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Beyoğlu’nda 9 katlı otelin bodrum katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların üst katları sardı, adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Otelde mahsur kalanlar tahliye edildi. Alevler hızlı müdahale ile kısa süre söndürüldü.