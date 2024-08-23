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İstanbul'da 9 katlı bir otelde yangın çıktı! İnsanlar tahliye edildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Beyoğlu’nda 9 katlı otelin bodrum katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların üst katları sardı, adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Otelde mahsur kalanlar tahliye edildi. Alevler hızlı müdahale ile kısa süre söndürüldü.

Yangın, saat 22.45 sıralarında Beyoğlu Cihangir Mahallesi Sıraselviler Caddesi üzerindeki 9 katlı bir otelde meydana geldi.

İstanbul'da 9 katlı bir otelde yangın çıktı! İnsanlar tahliye edildi - 1. Resim

9 katlı otelin bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören otel çalışanları durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri, yangının merkezine inerek söndürme çalışmasına başladı.

İstanbul'da 9 katlı bir otelde yangın çıktı! İnsanlar tahliye edildi - 2. Resim

MAHSUR KALANLAR TAHLİYE EDİLDİ

Dumanların binayı sardığı yangında üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar kısa sürede tahliye edildi. Ölü ve yaralının olmadığı yangında 2 vatandaşın dumandan etkilendiği öğrenildi.

İstanbul'da 9 katlı bir otelde yangın çıktı! İnsanlar tahliye edildi - 3. Resim

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, otelde uzun süre soğutma çalışması yapıldı. Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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