İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul&#039;da bazı yollar trafiğe kapatıldı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı. İstanbul Valiliği, kapatılan yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103'üncü yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla bazı yolların trafiğe kapatıldığını duyurdu. Bugün saat 05.45 itibarıyla program bitimine kadar Adnan Menderes Bulvarı iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

30 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 05.45 itibarıyla program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekilde:

KAPANAN YOLLAR (05.45 - PROGRAM BİTİMİ)

- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü olarak trafiğe kapatılacak
- D 100 Kuzey ve Güney İstikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- 10. Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- Edirnekapı’dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- Oğuzhan Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- Sofular Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- Halıcılar Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- Akdeniz Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı’ndan (Aksaray’dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- Keçeci Meydan sokaktan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- Hal Yolu Güneyden Gelip, Vatan Caddesi Girişleri
- Adnan Menderes Bulvarı’na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar
- Tatlıpınar Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım
- Kaleboyu Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım
- Sulukule Caddesi’nden (Kaleiçi’nden) Vatan Caddesi’ne katılım" ifadelerine yer verildi.

Alternatif yollar ise, "Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D-100 Karayolu, O-3 Hal Yolu" ifadeleri yer aldı.

