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İstanbul'da dehşet! Genç kızı bir ay boyunca takip etti, 'benim çocuklarım var' dese de kurtulamadı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Esenyurt, Taciz, Darp, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Esenyurt'ta Halil D. isimli şahıs, yaklaşık bir aydır takip ettiği genç kızın yakınlarından tekme tokat dayak yedi. Kavgayı görenler durumu polise haber verdi. 

Esenyurt’ta genç kızı yaklaşık bir ay boyunca takip ettiği iddia edilen şahıs yakayı ele verdi. Olay, dün akşam saatlerinden Esenyurt Pınar Mahallesi’nde meydana geldi.

BİR AYDIR GENÇ KIZIN PEŞİNDE

Halil D. isimli şahıs, peşine takıldığı genç kızı yaklaşık bir ay boyunca takip etti. Durumu fark eden kızın akrabaları ise şahsı takip ederek mahalledeki bir markette sıkıştırdı.

'BENİM ÇOCUKLARIM VAR'

Genç kızın öfkeli akrabaları tarafından dayak yiyen şahsın 'Benim çocuklarım var' demesi dikkat çekti. Öfkeli akrabalar adamı tekme tokat dövdü. Kavgayı görenler durumu polise haber verdi. 

ÇEVİK KUVVET GELDİ

Sokağa çevik kuvvet ve yunus ekipleri de sevk edilirken alınan güvenlik tedbirlerinin ardından Halil D. polis tarafından araca bindirilerek karakola götürüldü. Şüphelinin darp edildiği o anlar ise çevredeki bir cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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