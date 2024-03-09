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Haberler > Gündem > İstanbul'da dev operasyon! Bir suç örgütü daha çökertildi, çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da dev operasyon! Bir suç örgütü daha çökertildi, çok sayıda gözaltı var

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İstanbul&#039;da dev operasyon! Bir suç örgütü daha çökertildi, çok sayıda gözaltı var
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul'da düzenlenen “Mahzen-7” operasyonlarında elebaşılığını “Memocan” lakaplı Muhammed Uray’ın yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 27 şüpheli yakalandı.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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