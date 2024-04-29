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İstanbul'da dev operasyon! Halkanın son ismi Sezai Gülmez oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çökertilen çetelere bir yenisi daha eklendi. Son operasyon İstanbul'da gerçekleşti. Sezai Gülmez’in elebaşılığını yaptığı suç örgütü yok edildi. Çok sayıda gözaltı var...

Güvenlik güçlerimizin suç örgütleri ile mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Bu sayede art arda çökertilen organize suç örgütlerine her geçen gün yenileri ekleniyor. Son olarak İstanbul’da düzenlenen “MAHZEN-34” operasyonunda elebaşılığını Sezai Gülmez’in yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 9 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyon görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. 

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

İstanbul'da dev operasyon! Halkanın son ismi Sezai Gülmez oldu - 1. Resim

SEZAİ GÜLMEZ'İN ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ

İstanbul’da düzenlenen “MAHZEN-34” operasyonunda elebaşılığını Sezai Gülmez’in yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi

Operasyonda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 9 şüpheli yakalandı

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız devam edecek

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Elebaşılığını Sezai Gülmez’in yaptığı organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

İstanbul'da dev operasyon! Halkanın son ismi Sezai Gülmez oldu - 2. Resim

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak,

Kasten adam öldürmeye teşebbüs,

İşyerlerine yönelik çok sayıda molotofkokteyli ve silahlı saldırı,

Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması,

6136 sayılı kanuna muhalefet,

Tehdit ve mala zarar verme suçlarını işledikleri tespit edildi.

İstanbul'da dev operasyon! Halkanın son ismi Sezai Gülmez oldu - 3. Resim

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Operasyon sonucu:

3 adet ruhsatsız tabanca,

Çok sayıda şarjör ve fişeğe el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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