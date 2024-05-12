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İstanbul'da feci olay! Bir anneyi mutlu etmek istedi, hayatı karardı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul&#039;da feci olay! Bir anneyi mutlu etmek istedi, hayatı karardı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da Anneler Günü için sipariş edilen çiçeği götüren kurye kaza yaptı. Talihsiz genç motoru ile kamyonun altına girdi ve sağ bacağı paramparça oldu. Hastaneye kaldırılan gencin yürüme ihtimalinin düşük olduğu öğrenildi.

Feci kaza dün saat 11:30 sularında Haliç Köprüsü üzerinde yaşandı. Anneler Günü için çiçek siparişi götüren Emir Bayrak (18) idaresindeki motosiklet önünde seyreden hafriyat kamyonu ile çarpıştı.

Çarpışmanın ardından kurye motoru ile birlikte kamyonun altına girdi. Kazayı görenler durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. 

İstanbul'da feci olay! Bir anneyi mutlu etmek istedi, hayatı karardı - 1. Resim

BACAĞI PARÇALANDI, YÜRÜYEMEYEBİLİR

18 yaşındaki Emir Bayrak kaza sonrası sağlıkçılar tarafından Şişli’de Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağ bacağının iki kez kamyon lastiği tarafından ezildiği ve paramparça olduğu öğrenilen gencin, yürüme ihtimalinin düşük olduğu bilgisine ulaşıldı. Öte yandan, kamyon şoförünün geceyi nezarethanede geçirdiği ve adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

ÇİÇEĞİ BAŞKA KURYE GÖTÜRDÜ

Kuryenin taşıdığı sipariş ise olay yerine çağrılan başka bir kurye tarafından gideceği adrese götürülmüştü. Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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