İstanbul'da Galataport AVM'de silahlı saldırı! Müşteriler panikle kaçıştı

İstanbul'da Galataport AVM'deki bir restorana silahlı saldırı düzenlendi. Kimliği belirsiz bir kişi tarafından üç el ateş edilmesiyle, restorandaki müşteriler panikle kaçıştı. AVM güvenlik personeli, şahsa müdahale edip silahına el koydu.

İstanbul Galataport AVM'de bulunan "Baylan" isimli restoranda kimliği belirsiz bir şahıs bilinmeyen bir nedenle silahla üç el ateş etti.

Hem restoranda hem de AVM'de bulunan müşteriler panikle kaçtı.

AVM içerisinde bulunan özel güvenlikler, şahsa müdahale edip silahına el koydu.

Olay yerine polis ekipleri intikal ederken, yaralanan kimse olmadı.

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