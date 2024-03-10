İstanbul'da kan donduran olay! Yürüyüşünü beğenmediği adamı bacaklarından vurdu

İstanbul Kağıthane'de akıl almaz bir olay yaşandı. Yolda yürüyen adam herkesin gözleri önünde silahlı bir şahıs tarafından bacaklarından vuruldu. Olayın ardından yaralanan adam hastaneye kaldırılırken yakalanan zanlı 'Yürüyüşünü beğenmediğim için yaptım" dedi.

Olay geçtiğimiz aylarda Kağıthane'ye bağlı Şirintepe Mahallesi’nde yaşandı. İzzet K. isimli vatandaş evine doğru yürürken önüne çıkan bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Bacaklarından yaralanan adam kanlar içinde yere yığılırken saldırgan ise hızla kaçmaya başladı.

Vatandaşların bir kısmı olup biteni film gibi izlerken diğer kısmı da yaralı adama yardıma koştu. İhbar üzerine adrese gelen sağlıkçılar İzzet K.'yı, ambulansla hastaneye kaldırdı. Saldırı anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

SALDIRGAN KISKIVRAK YAKALANDI

Olayın ardından soruşturma başlatan polis İzzet K.’nın ifadesine başvurdu. Başına gelenlerin şaşkınlığını yaşayan adam kendini vuran şahsı tanıdığını ve herhangi bir husumetinin olmadığını söyledi. Ekipler isminin Murat Y. olduğunu öğrendiği saldırganı yakalamak için çevrede araştırma yaptı. Saldırgan olaydan birkaç ay sonra Şirintepe’deki bir cadde üzerinde kıskıvrak yakalandı.

"YÜRÜYÜŞÜNÜ BEĞENMEDİĞİM İÇİN VURDUM"

Üstünde silah da ele geçirilen Murat Y., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Polise verdiği ifadede “Yürüyüşünü beğenmediğim için bacaklarından vurdum” diyen zanlı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şahıs, “kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.