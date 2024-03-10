Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İstanbul'da kan donduran olay! Yürüyüşünü beğenmediği adamı bacaklarından vurdu

İstanbul'da kan donduran olay! Yürüyüşünü beğenmediği adamı bacaklarından vurdu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Kağıthane'de akıl almaz bir olay yaşandı. Yolda yürüyen adam herkesin gözleri önünde silahlı bir şahıs tarafından bacaklarından vuruldu. Olayın ardından yaralanan adam hastaneye kaldırılırken yakalanan zanlı 'Yürüyüşünü beğenmediğim için yaptım" dedi.

Olay geçtiğimiz aylarda Kağıthane'ye bağlı Şirintepe Mahallesi’nde yaşandı. İzzet K. isimli vatandaş evine doğru yürürken önüne çıkan bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Bacaklarından yaralanan adam kanlar içinde yere yığılırken saldırgan ise hızla kaçmaya başladı.

İstanbul'da kan donduran olay! Yürüyüşünü beğenmediği adamı bacaklarından vurdu - 1. Resim

Vatandaşların bir kısmı olup biteni film gibi izlerken diğer kısmı da yaralı adama yardıma koştu. İhbar üzerine adrese gelen sağlıkçılar  İzzet K.'yı, ambulansla hastaneye kaldırdı. Saldırı anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

İstanbul'da kan donduran olay! Yürüyüşünü beğenmediği adamı bacaklarından vurdu - 2. Resim

SALDIRGAN KISKIVRAK YAKALANDI

Olayın ardından soruşturma başlatan polis İzzet K.’nın ifadesine başvurdu. Başına gelenlerin şaşkınlığını yaşayan adam kendini vuran şahsı tanıdığını ve herhangi bir husumetinin olmadığını söyledi. Ekipler isminin Murat Y. olduğunu öğrendiği saldırganı yakalamak için çevrede araştırma yaptı. Saldırgan olaydan birkaç ay sonra Şirintepe’deki bir cadde üzerinde kıskıvrak yakalandı.

İstanbul'da kan donduran olay! Yürüyüşünü beğenmediği adamı bacaklarından vurdu - 3. Resim

"YÜRÜYÜŞÜNÜ BEĞENMEDİĞİM İÇİN VURDUM"

Üstünde silah da ele geçirilen Murat Y., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Polise verdiği ifadede “Yürüyüşünü beğenmediğim için bacaklarından vurdum” diyen zanlı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şahıs, “kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Polisler fark etti! Tatlı tepsilerinden çıkanlar pes dedirtti - GündemPolisler fark etti! Tatlı tepsilerinden çıkanlar pes dedirttiBu acının tarifi yok! Kızının gelinliğini ateşe verdi, 'Hepinize ders olsun' dedi - GündemKızının gelinliğini ateşe verdi11 ay sonra mağdurlarıyla yüzleşen Seçil Erzan: Niyetim gerçek Fatih Terim fonu kurmaktı - GündemSeçil Erzan: Niyetim gerçek Fatih Terim fonu kurmaktıEskişehir'de feci kaza! Hız yapan sürücü canından oldu - GündemEskişehir'de feci kaza! Hız yapan sürücü canından olduİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 33 şüpheli yakalandı - Gündemİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 33 şüpheli yakalandıBalıkesir merkezli dev operasyonda bir suç örgütü daha çökertildi! - GündemBir örgüt daha çökertildiMeteoroloji uyardı, lapa lapa kar yağacak! İşte 10 Mart 2024 hava durumu raporu - GündemMeteoroloji uyardı, lapa lapa kar yağacak!
Sonraki Haber Yükleniyor...