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İstanbul'da korkunç olay! Babası ve ağabeyini sokak ortasında kurşuna dizdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul&#039;da korkunç olay! Babası ve ağabeyini sokak ortasında kurşuna dizdi
Saldırı, Polis Operasyonu, Sağlık Durumu, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sultangazi'de aralarında alacak verecek meselesi olduğu öğrenilen bir kişi, sokak ortasında babası ve ağabeyine kurşun yağdırdı. Olayda baba ve oğlu yaralanırken, saldırgan kayıplara karıştı.

Olay saat 19.00 sıralarında 50. Yıl Mahallesi Orhangazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Aralarında alacak verecek meselesi bulunan Ahmet S., o esnada kaldırımda yürüyen babası Abdulkadir S. ile ağabeyi Davut T.'nin üzerine kurşun yağdırdı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Olayda baba ve oğlu çeşitli yerlerinden yaralanırken saldırgan Ahmet S. ise kaçmaya başladı. Yaralı baba ve oğluna ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahaleleri ardından hastaneye kaldırılan baba ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

POLİS KAÇAN ZANLININ PEŞİNE DÜŞTÜ

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kaçan saldırgan kardeşin yakalanması için çalışma başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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