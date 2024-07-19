İstanbul'da korkunç olay! Babası ve ağabeyini sokak ortasında kurşuna dizdi

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 19 Temmuz 2024 09:15 - Güncelleme: 19 Temmuz 2024 09:36 - Güncelleme:

Saldırı, Polis Operasyonu, Sağlık Durumu, Haber

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Sultangazi'de aralarında alacak verecek meselesi olduğu öğrenilen bir kişi, sokak ortasında babası ve ağabeyine kurşun yağdırdı. Olayda baba ve oğlu yaralanırken, saldırgan kayıplara karıştı.