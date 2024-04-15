İstanbul'da korkunç olay! Eski karısını düğünde gören adam dehşet saçtı, ölü ve yaralı var

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 15 Nisan 2024 02:39 - Güncelleme: 15 Nisan 2024 02:47 - Güncelleme:

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İstanbul Sancaktepe'de boşandıkları öğrenilen Çiğdem A. ve Mehmet B. bir düğünde karşılaştı. Öfkeli adam herkesin gözleri önünde eski karısına ateş açtı ardından da aynı silahla intihar etti. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken talihsiz kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.