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İstanbul'da korkunç olay! Eski karısını düğünde gören adam dehşet saçtı, ölü ve yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Sancaktepe'de boşandıkları öğrenilen Çiğdem A. ve Mehmet B. bir düğünde karşılaştı. Öfkeli adam herkesin gözleri önünde eski karısına ateş açtı ardından da aynı silahla intihar etti. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken talihsiz kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, Sancaktepe Merve Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki düğün salonunda gerçekleşti. Gittiği düğünde eski karısı Çiğdem A. (43) ile karşılaşan Mehmet B. (53) dehşet saçtı. 

İstanbul'da korkunç olay! Eski karısını düğünde gören adam dehşet saçtı, ölü ve yaralı var - 1. Resim

EŞİNİ VURUP İNTİHAR ETTİ

Öfkeli adam önce eski eşine kurşun yağdırdı ardından da aynı silahla kendini vurdu. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi.

İstanbul'da korkunç olay! Eski karısını düğünde gören adam dehşet saçtı, ölü ve yaralı var - 2. Resim

KADININ DURUMU AĞIR

Ağır yaralanan Çiğdem A. Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne, Mehmet B. ise Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet B. tüm müdahaleye karşın kurtarılamazken, Çiğdem A.'nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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