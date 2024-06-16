İstanbul'da korkunç olay! Polis memurunun cesedi bulundu...

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 16 Haziran 2024 09:41 - Güncelleme: 16 Haziran 2024 10:07 - Güncelleme:

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İstanbul'da bir polis memuru evinde ölü olarak bulundu. Eve giren ekipler korkunç manzara ile karşılaştı, bir tek detay vardı...