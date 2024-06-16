İstanbul'da korkunç olay! Polis memurunun cesedi bulundu...
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da bir polis memuru evinde ölü olarak bulundu. Eve giren ekipler korkunç manzara ile karşılaştı, bir tek detay vardı...
Olay dün saat 18.00 sıralarında Sancaktepe'ye bağlı İnönü Mahallesi Serkan Sokak üzerinde bulunan bir binada yaşandı.
KOMŞULAR SİLAH SESİNİ DUYDU
Sultanbeyli Koruma Büro Amirliği'nde görevli polis memuru İ.A.'nın evinden gelen silah sesini duyan komşuları yetkililere aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler evin salonunda bir adet boş mermi kovanı ve meslektaşlarının cesedini buldu.
KARISI GİTTİ İNTİHAR ETTİ
Öte yandan İ.A.'nın eşi ile arasının bozuk olduğu iddia edildi. Kadının olay anından evde olmadığı ve Manisa'ya gittiği öğrenildi.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı