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İstanbul'da korkunç olay! Postacı şüphelendi, eve giren polis cesetlerini buldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul&#039;da korkunç olay! Postacı şüphelendi, eve giren polis cesetlerini buldu

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ümraniye'de bir binaya gelen postacı, aldığı kötü koku üzerine yetkilileri aradı. İhbar üzerine adrese gelen ekipler 2 kişinin cesedini buldu. Ölenlerin ana - oğul oldukları ortaya çıktı.

Olay Ümraniye'ye bağlı Atatürk Mahallesi Çavuşpaşa Caddesi’ndeki bir binada yaşandı.

POSTACININ ŞÜPHESİ ÜZERİNE ORTAYA ÇIKTI

İkamete gelen postacı, içeriden gelen kötü kokular nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da korkunç olay! Postacı şüphelendi, eve giren polis cesetlerini buldu - 1. Resim

ANA - OĞLUN CESEDİ BULUNDU

Eve giren ekipler, 80 yaşındaki Hatice Turan ile 50 yaşındaki oğlu Kamil Turan'ın cesedini buldu. Cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polisin soruşturması sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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