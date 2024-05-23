İstanbul'da korkunç olay! Postacı şüphelendi, eve giren polis cesetlerini buldu
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Ümraniye'de bir binaya gelen postacı, aldığı kötü koku üzerine yetkilileri aradı. İhbar üzerine adrese gelen ekipler 2 kişinin cesedini buldu. Ölenlerin ana - oğul oldukları ortaya çıktı.
Olay Ümraniye'ye bağlı Atatürk Mahallesi Çavuşpaşa Caddesi’ndeki bir binada yaşandı.
POSTACININ ŞÜPHESİ ÜZERİNE ORTAYA ÇIKTI
İkamete gelen postacı, içeriden gelen kötü kokular nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
ANA - OĞLUN CESEDİ BULUNDU
Eve giren ekipler, 80 yaşındaki Hatice Turan ile 50 yaşındaki oğlu Kamil Turan'ın cesedini buldu. Cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polisin soruşturması sürüyor.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı