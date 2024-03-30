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Haberler > Gündem > İstanbul'da sabaha karşı polisi alarma geçiren olay! Bacağından vurularak yakalandı

İstanbul'da sabaha karşı polisi alarma geçiren olay! Bacağından vurularak yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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Gündem Haberleri  / Ajanslar

İstanbul Zeytinburnu'nda, sabaha karşı sokak ortasında ateş eden kar maskeli şüpheli polis tarafından bacağından vurularak yakalandı. Kaçan diğer şüpheli ise evinde gözaltına alındı.

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesine bağlı Gökalp Mahallesi'nde, saat 05.00 sıralarında silahla ateş edildiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

POLİS BACAĞINDAN VURDU

Çevrede güvenlik önlemleri alan ekipler, sokakta, motosikletli kar maskeli iki zanlının kaçması üzerine harekete geçti. Polis, "dur" ihtarına uymayıp kaçan şüphelilerden A.H'yi (22) bacağından vurarak yakaladı.

EVİNDE YAKALANDI

Olay yerinden kaçan diğer şüphelinin ikametini tespit eden ekipler, Esenler ilçesi Nine Hatun Mahallesi'ndeki evinde M.S'yi (21) gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken motosikletin plakasının da olmadığı belirlendi.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Ajanslar
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