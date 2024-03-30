İstanbul'da sabaha karşı polisi alarma geçiren olay! Bacağından vurularak yakalandı

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Ajanslar 30 Mart 2024 21:33 - Güncelleme: 30 Mart 2024 21:38 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Ajanslar

İstanbul Zeytinburnu'nda, sabaha karşı sokak ortasında ateş eden kar maskeli şüpheli polis tarafından bacağından vurularak yakalandı. Kaçan diğer şüpheli ise evinde gözaltına alındı.