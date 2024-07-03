Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İstanbul'da sıcak saatler! 4 katlı bina cayır cayır yandı, vatandaş canını zor kurtardı

İstanbul'da sıcak saatler! 4 katlı bina cayır cayır yandı, vatandaş canını zor kurtardı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Esenyurt'ta 4 katlı binanın en üst katında yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayıldı, vatandaşlar gece yarısı korku dolu anlar yaşadı. Yangın cep telefonu kamerasına anbean yansırken görüntüler de bir vatandaşının canını son anda kurtarması da yer aldı.

Yangın, gece saatlerinde İstanbul’un Esenyurt ilçesi Doğan Araslı Bulvarı üzerindeki 4 katlı binada meydana geldi.  Binanın en üst katında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

 

Alevler kısa sürede yayılırken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında mahsur kalan bir vatandaşın canını kurtarma çabası çevredekiler tarafından çekilen görüntülere yansıdı. Yürekler ağza gelirken şans eseri ölen yada yaralanan olmadı. 

Olay sonrası binada maddi hasar oluştu. Yaşanan yangın anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yapay zekâ ile ev yapımı filmler ortaya çıkacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sinan Ateş davasına katılma talebi reddedilen MHP’den mahkemeye tepki! - GündemMHP’den mahkemeye tepki!Komplonun şifresi MESED! MİT devreye girdi, kirli provokasyonun altında PKK var - GündemMİT sahada, provokasyonun arkasında PKK varErdoğan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti: "Bizim Çocuklara şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum" - GündemErdoğan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik ettiDüğünden maçı izlemeye geçtiler! A Milli Takım böyle desteklendi - GündemDüğünden maçı izlemeye geçtiler! Türkiye tarih yazdıSeyir halindeki araç cayır cayır yandı! Dehşet anları kameralarda - GündemSeyir halindeki araç cayır cayır yandı! İşte o anlarSuriye'nin kaybı İsrail'in işine gelir! Provokasyonda Tel Aviv detayı - GündemSuriye'nin kaybı İsrail'in işine gelir! Provokasyonda Tel Aviv detayı
Sonraki Haber Yükleniyor...