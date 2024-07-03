İstanbul'da sıcak saatler! 4 katlı bina cayır cayır yandı, vatandaş canını zor kurtardı

İstanbul Esenyurt'ta 4 katlı binanın en üst katında yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayıldı, vatandaşlar gece yarısı korku dolu anlar yaşadı. Yangın cep telefonu kamerasına anbean yansırken görüntüler de bir vatandaşının canını son anda kurtarması da yer aldı.

Yangın, gece saatlerinde İstanbul’un Esenyurt ilçesi Doğan Araslı Bulvarı üzerindeki 4 katlı binada meydana geldi. Binanın en üst katında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Alevler kısa sürede yayılırken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında mahsur kalan bir vatandaşın canını kurtarma çabası çevredekiler tarafından çekilen görüntülere yansıdı. Yürekler ağza gelirken şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.

Olay sonrası binada maddi hasar oluştu. Yaşanan yangın anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.