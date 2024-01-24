İstanbul'da sıcak saatler! Kavgayı ayırmaya giden polis çatışmanın ortasında kaldı: Çok sayıda yaralı var

24 Ocak 2024 06:09 - Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024 06:22

İstanbul Sarıyer'de saat 04.45 sıralarında bir müzikholde silahlı kavga çıktı. İhbar üzerine adrese giden ekipler kavgaya müdahale ederken silahlı saldırıya uğradı. Ortalık bir anda savaş alanına döndü, polis ve kavgaya karışanlar arasında çatışma çıktı.

2'Sİ POLİS 5 KİŞİ YARALANDI

Bölgeye kısa sürede takviye ekipler sevk edildi. Çatışmada 2'si polis 5 kişi yaralandı. Yaralılar sağlıkçılar tarafından hastaneye kaldırılırken polis de olay yerinde inceleme yaptı...

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