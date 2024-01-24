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    İstanbul'da sıcak saatler! Kavgayı ayırmaya giden polis çatışmanın ortasında kaldı: Çok sayıda yaralı var

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    İstanbul'da gece yarısı ortalık karıştı, polisler alarma geçti. Kavgayı ayırmaya giden ekipler bir anda çatışmanın ortasında kaldı. Olayda 2'si polis 5 kişi yaralandı, işte bölgeden ilk görüntüler...

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İstanbul Sarıyer'de saat 04.45 sıralarında bir müzikholde silahlı kavga çıktı. İhbar üzerine adrese giden ekipler kavgaya müdahale ederken silahlı saldırıya uğradı. Ortalık bir anda savaş alanına döndü, polis ve kavgaya karışanlar arasında çatışma çıktı. 

    2'Sİ POLİS 5 KİŞİ YARALANDI

    Bölgeye kısa sürede takviye ekipler sevk edildi. Çatışmada 2'si polis 5 kişi yaralandı. Yaralılar sağlıkçılar tarafından hastaneye kaldırılırken polis de olay yerinde inceleme yaptı...

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    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    İstanbulSon DakikaSilahlı Çatışma
    Haberler > Gündem > İstanbul'da sıcak saatler! Kavgayı ayırmaya giden polis çatışmanın ortasında kaldı: Çok sayıda yaralı var
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