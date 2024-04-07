İstanbul'da sıcak saatler! Ümraniye'de iki yolcu otobüsü cayır cayır yandı
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Bayram öncesi tatil telaşına düşen vatandaşlar yollara dökülmüşken İstanbul'da yürekleri ağza getiren bir haber geldi. Ümraniye'de birbirine yakın noktalarda olan iki yolcu otobüsü cayır cayır yandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi, alevler kısa sürede söndürüldü. Yangınlarda otobüsler kullanılmaz hale gelirken şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
İlk yangın Dudullu terminalinde meydana geldi. Motor kısmına yükselen alevler otogara girerken bir anda bütün otobüsü sardı.
Durum üzerine otobüs hızlıca tahliye edilirken çevredekini ihbarı üzerine olayını polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken itfaiye kiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. Otobüs kullanılamaz hale geldi.
Diğer yangın TEM Dudullu kavşağında meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki otobüsün motor kısmından yükselen alevler bir anda bütün otobüsü sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri hızlıca yangına kontrol altına alarak söndürürken TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu meydana gelirken, Edirne istikametinde trafik akışı tek şeritten sağlandı.
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken otobüs kullanılamaz hale geldi. Otobüsün olay yerinden çekici yardımıyla kaldırılması ile TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik akışı yeniden normale döndü.
Kaynak: Türkiye Gazetesi