İstanbul'da sıcak saatler! Ümraniye'de iki yolcu otobüsü cayır cayır yandı

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi 7 Nisan 2024 07:17 - Güncelleme: 7 Nisan 2024 08:53 - Güncelleme:

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Bayram öncesi tatil telaşına düşen vatandaşlar yollara dökülmüşken İstanbul'da yürekleri ağza getiren bir haber geldi. Ümraniye'de birbirine yakın noktalarda olan iki yolcu otobüsü cayır cayır yandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi, alevler kısa sürede söndürüldü. Yangınlarda otobüsler kullanılmaz hale gelirken şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.