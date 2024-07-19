İstanbul'da silahlı saldırı! Parkta oturan gençler kurşuna dizildi

İstanbul Eyüpsultan’da 2 genç parkta oturduğu esnada yanlarına yaklaşan biri tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Olay yerinden kaçan zanlı polise teslim olurken, yaralı gençler ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 22.00 sıralarında İstanbul Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi, Evyap Caddesi'nde yer alan Barış Manço Parkı’nda yaşandı. M.S. isimli şahıs parkta oturan 2 gencin yanına yaklaşıp, silahı ile ateş etmeye başladı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI, POLİSE TESLİ OLDU

Zanlı olayın ardından koşarak kaçtı. Çocuklarını parka getiren aileler de korkunç olaya şahit oldu. Ağır yaralanan 2 gence ilk müdahale çevredekiler tarafından yapıldı. Atlet ve yastıklarla yaralıların kan kaybetmesini engellemeye çalışan vatandaşlar daha sonra polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahlı saldırıda yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri sokağı güvenlik şeridi ile kapatırken olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Öte yandan zanlının karakola giderek teslim olduğu öğrenildi.

Olaya şahit olan mahalle sakini Mevlüt Kızılkaya yaşadıklarını şöyle anlattı: Hala daha olayın etkisindeyiz. Kelimeler boğazımızda düğümleniyor. Biz 22.00 - 22.30 sıralarında ailece parkta oturuyorduk. Masamızı, sandalyemizi koymuştuk. Çay içiyorduk. O anda silah sesi olduğunu fark etmedik. Kendi aramızda herhalde havai fişek atıyorlar dedik. Sonradan 4, 5 el üst üste açılınca bu silah dedim.