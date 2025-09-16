İstanbul'da yol verme kavgası! Şoförü darbedip bir de aracın camlarını indirdiler

İstanbul Esenyurt'ta geçtiğimiz günlerde, yol verme nedeniyle bir servis minibüsünün şoförüyle 2 ayrı motosiklette bulunan 3 kişi arasında tartışma çıktı.

ŞOFÖRÜ DÖVÜP ARACIN CAMLARINI KIRDILAR

Tartışmanın ardından 3 şehir eşkıyası, minibüsün akan trafikte önünü keserek araca ve sürücüye saldırdı. Minibüsün şoförü darp edilirken, aracın ön camları kırıldı.

ANBEAN KAMERADA

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri G.Ş., A.K. ve E.Y.C. isimli 3 şahsı tespit etti. Y.D. isimli servis şoförünün de muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıktığı belirlenirken, şahıslara toplamda 9 bin 118 TL idare para cezası yazıldı. G.Ş., A.K. ve E.Y.C. isimli 3 şahıs hakkında ise adli işlem başlatılırken, yol kesip ortalığı birbirine kattığı o anlar kameraya yansıdı.