İstanbul'da yol verme kavgası! Şoförü darbedip bir de aracın camlarını indirdiler
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
İstanbul'da iki ayrı motosiklette bulunan 3 kişi, yol verme tartışması yaşadığı servis minibüsünün şoförünü darbetti. Minibüsün camlarını kıran 3 saldırganla ilgili işlem başlatıldı.
İstanbul Esenyurt'ta geçtiğimiz günlerde, yol verme nedeniyle bir servis minibüsünün şoförüyle 2 ayrı motosiklette bulunan 3 kişi arasında tartışma çıktı.
ŞOFÖRÜ DÖVÜP ARACIN CAMLARINI KIRDILAR
Tartışmanın ardından 3 şehir eşkıyası, minibüsün akan trafikte önünü keserek araca ve sürücüye saldırdı. Minibüsün şoförü darp edilirken, aracın ön camları kırıldı.
ANBEAN KAMERADA
Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri G.Ş., A.K. ve E.Y.C. isimli 3 şahsı tespit etti. Y.D. isimli servis şoförünün de muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıktığı belirlenirken, şahıslara toplamda 9 bin 118 TL idare para cezası yazıldı. G.Ş., A.K. ve E.Y.C. isimli 3 şahıs hakkında ise adli işlem başlatılırken, yol kesip ortalığı birbirine kattığı o anlar kameraya yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar