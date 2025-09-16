Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İstanbul'da yol verme kavgası! Şoförü darbedip bir de aracın camlarını indirdiler

İstanbul'da yol verme kavgası! Şoförü darbedip bir de aracın camlarını indirdiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da iki ayrı motosiklette bulunan 3 kişi, yol verme tartışması yaşadığı servis minibüsünün şoförünü darbetti. Minibüsün camlarını kıran 3 saldırganla ilgili işlem başlatıldı.

İstanbul Esenyurt'ta geçtiğimiz günlerde, yol verme nedeniyle bir servis minibüsünün şoförüyle 2 ayrı motosiklette bulunan 3 kişi arasında tartışma çıktı.

ŞOFÖRÜ DÖVÜP ARACIN CAMLARINI KIRDILAR

Tartışmanın ardından 3 şehir eşkıyası, minibüsün akan trafikte önünü keserek araca ve sürücüye saldırdı. Minibüsün şoförü darp edilirken, aracın ön camları kırıldı.

İstanbul'da yol verme kavgası! Şoförü darbedip bir de aracın camlarını indirdiler - 1. Resim

ANBEAN KAMERADA

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri G.Ş., A.K. ve E.Y.C. isimli 3 şahsı tespit etti. Y.D. isimli servis şoförünün de muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıktığı belirlenirken, şahıslara toplamda 9 bin 118 TL idare para cezası yazıldı. G.Ş., A.K. ve E.Y.C. isimli 3 şahıs hakkında ise adli işlem başlatılırken, yol kesip ortalığı birbirine kattığı o anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'da yol verme kavgası! Şoförü darbedip bir de aracın camlarını indirdiler - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Dev kayalar tehlike saçıyor! Köy yolları ve evler risk altındaBakan Uraloğlu duyurdu, ilk tren yola çıktı! Malatya-Gölbaşı-Narlı-Nurdağı demir yolu hattında heyecanlandıran gelişme
