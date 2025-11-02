Dosya yüküne neşter! 2026 yargıda hızlanma yılı olacak
Önümüzdeki yıl yargı sisteminde kapsamlı bir kapasite artışı ve hızlandırma planı devreye giriyor. İş yükü ve davaların ortalama görülme süreleri dikkate alınarak yapılacak kapsamlı ihtiyaç analizi doğrultusunda yeni mahkemelerin kurulması hedefleniyor. Böylece özellikle büyük şehirlerdeki dosya yoğunluğunun azaltılması ve vatandaşların adalete daha hızlı erişiminin sağlanması amaçlanıyor.
GAMZE ERDOĞAN ANKARA - Makul sürede yargılanma hakkının güçlendirilmesine yönelik adımlar çerçevesinde mahkemeler teşkilatı yeniden yapılandırılacak. İstinaf mahkemelerinde daire sayılarının artırılması ve ihtisaslaşmanın yaygınlaştırılmasıyla hem yargılamaların hızlandırılması hem de karar kalitesinin yükseltilmesi planlanıyor. Son yıllarda davaların uzun sürmesi sebebiyle adliyelerde artan yoğunluk ve evrak yükü, kısmi davalarda zamanaşımı tartışmaları gibi uygulama kaynaklı sorunlar da yargı sürecini aksatıyordu. Bu çerçevede hızlandırılmış yargılama modelleri ile süreçlerin sadeleştirilmesi bu soruna neşter olacak.
Atılacak adımlar, Adalet Bakanlığı ile Hâkimler ve Savcılar Kurulunun koordinasyonunda hayata geçirilecek. Yargıdaki iş yükünü azaltarak uyuşmazlıkların daha kısa sürede çözülmesini hedefleyen alternatif çözüm yöntemleri, sonuç vermeye devam ediyor. Bu yıl, ara buluculuk dâhilinde çözümlenen uyuşmazlıklarda yüzde 15’lik artış kaydedildi.