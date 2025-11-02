Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > İki bin PKK'lı SDG'ye geçti! Sürecin geleceği örgütteki tasfiyelere bağlı

İki bin PKK'lı SDG'ye geçti! Sürecin geleceği örgütteki tasfiyelere bağlı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MİT, PKK'nın tasfiye sürecini sahada takip ediyor. Şu anda 2 bin PKK'lı SDG'ye katılmış durumda… SDG de Şam'a entegre olma sözü verdi. Ancak Ankara, bu teröristlerin “asker” olmasına karşı çıkıyor. MİT, hem PKK hem SDG'nin tasfiye olduğunu rapor ederse, suça karışmayanlara dönüş yolu açılacak.

YÜCEL KAYAOĞLU ANKARA - Terörsüz Türkiye konusunda Meclis’te kurulan komisyonun çalışmalarında sona gelinirken, MİT ve devletin diğer ilgili birimlerinin PKK’nın tasfiye süreci ile ilgili vereceği bilgiler sürecin bundan sonraki gidişatında etkili olacak. Devletin ilgili birimleri PKK’nın tasfiye süreci tamamlanmadan yasal düzenleme anlamında yeni bir adım atılmasına soğuk bakıyor. Meclis Komisyonuna önümüzdeki hafta MİT tarafından bir sunum daha yapılması beklenirken, bu sunumda sahadaki son durum milletvekillerine anlatılacak. MİT’in vereceği bilgiler Meclis Komisyonun hazırlayacağı raporda yer alacak önerileri şekillendirecek.

ÇEKİLME DEĞİL TASFİYE

Hükûmet cephesinde PKK’nın Türkiye’den çekilme kararının önemli bir eşik olduğu, ancak yasal düzenlemeler için bunun yeterli olmayacağı görüşü hâkim. Bu nedenle atılacak bazı adımlar için PKK’nın tasfiye sürecinin tamamlanmasının bekleneceği belirtiliyor.

İki bin PKK'lı SDG'ye geçti! Sürecin geleceği örgütteki tasfiyelere bağlı - 1. Resim

ANKARA’DAN İTİRAZ

Güvenlik kaynakları, Suriye’de yaşanan gelişmelerin de Türkiye’deki süreci doğrudan etkilediğini, SDG’nin Şam yönetimine entegrasyon sürecinin dikkatle takip edildiğini belirtiyor. Bu nedenle sadece PKK’nın değil, SDG’nin de tasfiye sürecinin tamamlanması Terörsüz Türkiye süreci konusunda etkili olacak. Devletin ilgili birimleri tarafından yaz başında 2 bin civarındaki PKK’lının Suriye’ye geçerek SDG’ye katıldığı tespiti yapılmıştı. Türkiye’nin bu kişilerin Şam’ın yeni ordusuna katılmasına itiraz ettiği ifade ediliyor.

TÜMEN YAPILANMASI

Ayrıca SDG’nin Suriye ordusu içinde ‘Kolordu’ şeklinde yapılanması talepleri de karşılık bulmadı. Gelinen aşamada, SDG Şam ordusuna ‘Tümen’ şeklinde katılacak ve Suriye’nin sadece kuzeyinde farklı bölgelerinde görevlendirilecekler.

TÜRKİYE’NİN ŞARTI VAR

Yıl sonuna kadar SDG’nin entegrasyonu ‘Türkiye’nin ileri sürdüğü’ şartlarda tamamlanırsa Terörsüz Türkiye süreci kapsamında bazı yeni adımlar atılacak. Özellikle silah bırakan ve suça karışmamış PKK’lıların hukuki statüsünün tanımlanmasını içerecek çerçeve yasanın hızla çıkarılması gündeme gelecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
2 yıl hapisle aranan firari polisten kaçarken bacaya sıkıştı
