İstanbul'da zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var

Küçükçekmece E-5 Karayolu’nda 3 servis aracı ve 1 su tankerinin karıştığı zincirleme kazada can pazarı yaşandı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken yaralanan 13 kişi hastaneye kaldırıldı. Yolun Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, saat 06.45 sıralarında Küçükçekmece E-5 Karayolu Göl mevkisi Edirne istikametinde meydana geldi.

SERVİSÇİLERİN TARTIŞMASI ZİNCİRLEME KAZAYA SEBEP OLDU

34 LUN 036 plakalı servis minibüsü şoförüyle, bir başka servis minibüsü şoförü olan Ömer Suiçmez trafikte tartışmaya başladı. Aralarında tartışma çıkan iki servis minibüs şoföründen Suiçmez durmayarak, aracıyla 34 LUN 036 plakalı servis aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle arkasından gelen bir servis aracı ve su tankeri de kontrolden çıkarak zincirleme kazaya neden oldu.

13 KİŞİ YARALANDI

Yaşanan zincirleme kazada servis minibüslerinde bulunan 13 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslara hastaneye kaldırıldı.

EDİRNE İSTİKAMETİ TRAFİĞE KAPANDI

Yaşanan kaza nedeniyle Edirne istikametinde iki şerit trafiğe kapandı. Polis ekipleri tarafından trafik akışı tek şeritten sağlanırken E-5 Karayolu Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. 13 kişinin yaralandığı zincirleme kazada 4 araçta da hasar meydana geldi.