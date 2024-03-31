İstanbullular dikkat! Dün gece başladı, 4 gün sürecek

Suriye’nin Sahra Çölü üzerinden kuvvetli rüzgarla birlikte Türkiye’ye taşıdığı toz fırtınası dün gece İstanbul’a ulaştı. Meteoroloji hava kirliliğinin 4 gün süreceğinin duyururken uzmanlar da sokağa çıkmayı düşünen vatandaşları uyardı...

Sahra Çölü üzerinden Türkiye’ye kadar gelen toz bulutu gece yarısı İstanbul’u etkisi altına aldı. İstanbul'un bazı semtlerinde etkisini hissettiren toz bulutu vatandaşları olumsuz etkiledi.

MEGAKENT GECE YARISI TOZA BÜRÜNDÜ

Vatandaşların evde olduğu sırada yaşanan toz taşınması özellikle araçların üzerinde kendini gösterdi. Çok sayıda aracı toz bulutu kapladı.

METEOROLOJİ "4 GÜN SÜRECEK" DEDİ

Meteoroloji yetkilileri vatandaşları sağlık açısından uyarırken, toz bulutunun ardından çamur yağışlarının beklenildiğini bildirildi.

Toz taşınımı nedeniyle hava kirliliğinin 4 gün süreceği bildirilirdi.

DIŞARI ÇIKACAKLAR DİKKAT!

Öte yandan uzmanlar, gözlerde acı hissi, nefes darlığı, halsizlik ve baş ağrısı gibi etkilerinin olabileceği konusunda uyardı.