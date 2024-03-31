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İstanbullular dikkat! Dün gece başladı, 4 gün sürecek

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Suriye’nin Sahra Çölü üzerinden kuvvetli rüzgarla birlikte Türkiye’ye taşıdığı toz fırtınası dün gece İstanbul’a ulaştı. Meteoroloji hava kirliliğinin 4 gün süreceğinin duyururken uzmanlar da sokağa çıkmayı düşünen vatandaşları uyardı...

Sahra Çölü üzerinden Türkiye’ye kadar gelen toz bulutu gece yarısı İstanbul’u etkisi altına aldı. İstanbul'un bazı semtlerinde etkisini hissettiren toz bulutu vatandaşları olumsuz etkiledi.

İstanbullular dikkat! Dün gece başladı, 4 gün sürecek - 1. Resim

MEGAKENT GECE YARISI TOZA BÜRÜNDÜ

Vatandaşların evde olduğu sırada yaşanan toz taşınması özellikle araçların üzerinde kendini gösterdi. Çok sayıda aracı toz bulutu kapladı.

İstanbullular dikkat! Dün gece başladı, 4 gün sürecek - 2. Resim

METEOROLOJİ "4 GÜN SÜRECEK" DEDİ

Meteoroloji yetkilileri vatandaşları sağlık açısından uyarırken, toz bulutunun ardından çamur yağışlarının beklenildiğini bildirildi.
Toz taşınımı nedeniyle hava kirliliğinin 4 gün süreceği bildirilirdi.

İstanbullular dikkat! Dün gece başladı, 4 gün sürecek - 3. Resim

DIŞARI ÇIKACAKLAR DİKKAT!

Öte yandan uzmanlar, gözlerde acı hissi, nefes darlığı, halsizlik ve baş ağrısı gibi etkilerinin olabileceği konusunda uyardı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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