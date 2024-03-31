İstanbul'un en kalabalık sandığı belli oldu! 359 ilçeden fazla seçmen var

Türkiye, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandığa gidiyor. Seçime yoğun katılım olduğu dikkat çekiyor. En çok adayın yarıştığı İstanbul'da en kalabalık sandık ise 19 bin 249 vatandaşın kayıtlı olduğu Avcılar Leyla Bayram İlkokulu’nda yer alıyor. Okul çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, kalabalık ise drone ile görüntülendi.

İstanbul'da seçmenler, 5 yıl boyunca görev yapacak "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti"nin seçimi için oylarını kullanıyor.

TÜRKİYE'NİN EN UZUN PUSULASI

49 adayla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, en çok adayın yarışacağı şehir olurken, bu adaylardan 22’si siyasi parti, 27’si ise bağımsız olarak seçime katılıyor. Bu sebeple İstanbul’un pusulası 97 santimetre ile Türkiye’nin en uzun pusulası oldu. İstanbul’u 29 adayla Gaziantep, 28 adayla Malatya takip ediyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ise 19’u siyasi parti, beşi bağımsız olmak üzere 24 aday yarışıyor. İzmir’de ise 21’i siyasi parti, altısı bağımsız toplam 27 aday bulunuyor.

EN AZ ADALAR EN ÇOK ESENYURT!

Türkiye genelindeki 1094 ilçe seçim kurulundan 80'inin yer aldığı kentte, 33 bin 228 sandık kuruldu. İstanbul'da en az seçmenin bulunduğu Adalar'da 13 bin 682 kişi oy kullanacak, en çok seçmenin yer aldığı Esenyurt'ta ise 642 bin 455 kişi sandığa gidecek.

359 İLÇEDEN FAZLA SEÇMEN VAR

TÜİK verilerine göre Avcılar’da bulunan Leyla Bayram İlkokulu Türkiye’de en kalabalık seçmene sahip okullar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Bu okuldaki kayıtlı seçmen sayısı, Türkiye’deki 922 ilçeden 359’unun nüfusundan daha fazla. 19 bin 249 vatandaşın kayıtlı olduğu Avcılar Leyla Bayram İlkokulu’nda yerel seçimler için oy kullanmaya gelen vatandaşların yoğunluğu dron ile görüntülendi.

Türkiye’de en fazla seçmenin kayıtlı olduğu okullar arasında ilk sırada yer alan Avcılar Leyla Bayram İlkokulu’nda oy verme işlemi sabah saatlerinde başladı. 19 bin 249 seçmenin kayıtlı olduğu okulda sabah erken saatler olmasına rağmen yoğunluk yaşandı. Her yıl nüfusun artmasıyla oy verecek kişi sayısının da artış göstermesi ile okuldaki yoğunluğun da arttığı kaydedildi.

Öte yandan kimi vatandaşların görevlilerin yardımıyla tekerlekli sandalye ve koltuk değnekleriyle de oy vermeye geldiği görüldü. Okul ve çevresi dron ile de görüntülendi.



Oy vermeye gelen vatandaşlardan Mehmet Yaman iyi dileklerini ileterek, “Çok kalabalık vatandaşlar akın akın geliyor katılım çok güzel harika. Bizimde hoşumuza gidiyor. Vatandaşlık görevimizi en iyi şekilde yaptık. Hayırlı olsun. Her seçimde buradayız” dedi.

Tekerlekli sandalyeyle oy vermeye gelen Halil Uzun, “Hayırlısı olsun. Kalabalıktı bu kez ikinci kez kullanacağım” diye konuştu.