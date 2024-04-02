İstanbul'un göbeğinde çatışma: Pompalılarla gelip dehşet saçtılar!

İstanbul Sultangazi'de husumetli olduğu iddia edilen iki grup dehşet saçtı. Araçlarından pompalı tüfek ve tabancalarla inen şahıslar birbirlerine ateş açınca çatışma çıktı. 1 kişinin ağır yaralandığı, 6 kişinin gözaltına alındığı olay ise bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ülke genelinde giderek artan silahlı çatışmaların son adresi İstanbul oldu. Sultangazi'de, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre, bu sırada taraflardan biri, İnan S.'ye ateş açtı. Bunun üzerine İnan S.'nin yakınları da kavgaya dahil oldu.

POMPALI TÜFEK, TABANCA...

Araçlarından çıkan şahıslar pompalı tüfek ve tabancayla karşı tarafa ateş etti. Taraflar arasında çatışma çıktı. Ağır yaralanan İnan S. yakınlarının yardımıyla otomobilde taşınarak hastaneye götürüldü.

Bu sırada yaralının yakınlarından biri ise tabureyle karşı tarafın otomobiline saldırdı. O anlar bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Hastaneye kaldırılan İnan S.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.