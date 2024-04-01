Akraba aileler arasında silahlı çatışma! İki kardeş sokak ortasında öldürüldü

Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 1 Nisan 2024 22:29 - Güncelleme: 1 Nisan 2024 22:40 - Güncelleme:

Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa'da husumetli akraba iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada iki kardeş olay yerinde hayatını kaybederken, polisler kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.