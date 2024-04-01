Akraba aileler arasında silahlı çatışma! İki kardeş sokak ortasında öldürüldü
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Şanlıurfa'da husumetli akraba iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada iki kardeş olay yerinde hayatını kaybederken, polisler kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
İKİ KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ
Kavgada silahla vurulan Macit ve Orhan Geyik kardeşler olay yerinde hayatını kaybetti. Çevrede önlem alan polisler, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
Hayatını kaybeden 2 kardeşin cenazeleri ise olay yerindeki incelemenin ardından Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı