Son DakikaSeçim SonuçlarıRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Yaşam > Akraba aileler arasında silahlı çatışma! İki kardeş sokak ortasında öldürüldü

Akraba aileler arasında silahlı çatışma! İki kardeş sokak ortasında öldürüldü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Akraba aileler arasında silahlı çatışma! İki kardeş sokak ortasında öldürüldü

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa'da husumetli akraba iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada iki kardeş olay yerinde hayatını kaybederken, polisler kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

İKİ KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Kavgada silahla vurulan Macit ve Orhan Geyik kardeşler olay yerinde hayatını kaybetti. Çevrede önlem alan polisler, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Hayatını kaybeden 2 kardeşin cenazeleri ise olay yerindeki incelemenin ardından Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Akraba aileler arasında silahlı çatışma! İki kardeş sokak ortasında öldürüldü - 1. Resim

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İL İL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

İllere Göre Seçim Sonuçları

İstanbul Seçim Sonucu

Büyükşehir Belediyeleri Parti Dağılımı

İl Belediyeleri Parti Dağılımı

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
20 yıl önce başlayan gelenek sürüyor! Yoldan geçenlere ücretsiz iftar yemeği veriliyor - YaşamBu köyde yoldan geçenlere ücretsiz iftar yemeği veriliyorKorku dolu anlar kamerada! Alevler arasında kaldı, kendini itfaiye hortumuyla aşağı bıraktı - Yaşamİtfaiye eri kendini hortumla aşağı bıraktıDünyanın en pahalı baharatı! 1 kilogram elde etmek için 510 bin lif gerekiyor - YaşamDünyanın en pahalı baharatı! 1 kilogram elde etmek için 510 bin lif gerekiyorİSKİ açıkladı: İstanbul barajlarının doluluk oranında son durum - Yaşamİstanbul barajlarının doluluk oranında son durumSultanbeyli'de araç dereye uçtu: 3 kişi yaralandı - YaşamSultanbeyli'de araç dereye uçtu: 3 kişi yaralandıSandık başında kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti - YaşamSandık başında kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybettiBu çiçeği sakın koparmayın! Cezası 75 bin lira - YaşamBu çiçeği sakın koparmayın! Cezası 75 bin liraYaşlılığın ve mutluluğun şehri oldu! Üst üste ilk sırada yer aldı - YaşamYaşlılığın ve mutluluğun şehri oldu4 bin liraya yaptı! Ağaç kondu ev ilgi odağı oldu - Yaşam4 bin liraya yaptı! Gören dönüp bir daha bakıyorMilyoner olimpiyat kaykaycısı Sky ile tanışın! Henüz 15 yaşında - YaşamMilyoner olimpiyat kaykaycısı Sky ile tanışın! Henüz 15 yaşında
Sonraki Haber Yükleniyor...