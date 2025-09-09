Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
CHP İl Başkanlığı yeni binasına taşındı

CHP İl Başkanlığı yeni binasına taşındı

CHP İl Başkanlığı yeni binasına taşındı
CHP Genel Merkezi tarafından İstanbul İl Başkanlığı binasının Bahçelievler'e taşınma kararın ardından binaya "CHP İstanbul İl Başkanlığı" yazısı asıldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden alınması ve Gürsel Tekin'in İstanbul İl Başkanlığı görevini devralmasının ardından CHP'den flaş bir hamle gelmişti. Muhalefet partisi, İl Başkanlığı binasını kapatma kararı almıştı.

Seyrantepe'deki binanın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çalışma ofisi olduğunu duyurmuştu.

Kararın ardından il merkezi Bahçelievler İlçe Başkanlığı binasına taşındı.

Görevliler tarafından Bahçelievler CHP İlçe Başkanlığı tabelasının üzerine 'CHP İl Başkanlığı' pankartı asıldı.

