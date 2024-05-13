İşten izin alıp eve giden komiser yardımcısı dehşet saçtı! Bir aile yok oldu

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 13 Mayıs 2024 10:49 - Güncelleme: 13 Mayıs 2024 11:05 - Güncelleme:

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Kan donduran haber Ankara'dan geldi. Hatay İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan komiser yardımcısı Veysel Öztürk, izin alarak Ankara'daki evine geldi. Burada tartıştığı eşi ve iki çocuğunu öldüren Öztürk, daha sonra aynı silahla intihar etti.