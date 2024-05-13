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İşten izin alıp eve giden komiser yardımcısı dehşet saçtı! Bir aile yok oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İşten izin alıp eve giden komiser yardımcısı dehşet saçtı! Bir aile yok oldu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kan donduran haber Ankara'dan geldi. Hatay İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan komiser yardımcısı Veysel Öztürk, izin alarak Ankara'daki evine geldi. Burada tartıştığı eşi ve iki çocuğunu öldüren Öztürk, daha sonra aynı silahla intihar etti.

Feci olay sabah saatlerinde Keçiören ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Çevik Sokak'ta bulunan bir apartmanda yaşandı.

İŞTEN İZİN ALDI, EVDE DEHŞET SAÇTI

Görev yaptığı Hatay İl Emniyet Müdürlüğünden izinli olarak evine gelen komiser yardımcısı Veysel Öztürk, bilinmeyen bir nedenden dolayı eşiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine Öztürk, cinnet geçirerek tabanca ile eşini ve 2 çocuğunu vurarak öldürdü.

AİLESİNİ KATLEDİP İNTİHAR ETTİ

Aynı silahla kendine de ateş eden Öztürk, hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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