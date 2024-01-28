İstinaftan TBB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya ret, kimyasal iftira cezası onaylandı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya, "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan verilen 2 yıl 8 ay 15 günlük hapis cezası onandı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi (istinaf), TSK’ya “kimyasal silah” iftirası atan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı’ya İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesince “silahlı terör örgütü propagandası yapmak” suçundan verilen 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası kararına yönelik temyiz incelemesini tamamladı.

Yerel mahkemenin hükmünde usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık, delilerde ve işlemlerde ise herhangi bir eksiklik olmadığına karar veren daire, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğuna dikkati çekti. Eylemin doğru olarak nitelendirildiğini ve sanığa verilen 2 yıl 8 ay 15 günlük hapis cezasının kanuni bağlamda uygulandığını belirten daire, sanık avukatları ve cumhuriyet savcısının ileri sürdüğü nedenleri yerinde görmeyerek temyiz başvurusunu esastan reddetti.