İzmir, Aydın, Bolu, Muğla ve Manisa... Yangınlar devam ediyor, binlerce kişi tahliye edildi, işte son durum

İzmir, Aydın, Bolu, Muğla ve Manisa'daki orman yangınları rüzgarın da etkisi ile yayılarak devam ediyor. Çok sayıda ekibin müdahalesi aralıksız olarak sürerken AFAD'dan gelen son açıklamada yangın bölgesinde yaşayan binlerce kişinin tahliye edildiği yer aldı, işte son gelişmeler...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir, Aydın, Bolu, Muğla ve Manisa'daki orman yangınlarında tedbir amaçlı 3 bin 583 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ülkenin farklı yerlerinde devam eden yangınları kontrol altına almak için ilgili tüm kurumlarla müdahale çalışmalarının havadan ve karadan aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İzmir, Aydın, Bolu, Muğla ve Manisa illerimizdeki yangına müdahale çalışmalarında, 90 hava aracı 4 bin 717 personel ve 1218 araç görev almaktadır. Tedbir amacıyla toplam 3 bin 583 vatandaşımızın güvenli alanlara tahliyesi gerçekleştirilmiştir."

İzmir felaketi yaşadı. Karşıyaka Yamanlar Dağı’nda başlayan orman yangını, 80 kilometreyi aşan rüzgâr sebebiyle Bayraklı ve Çiğli’ye ulaştı. 16 ev hasar gördü, üç mahalle tahliye edildi. Panikle araçlarına atlayan vatandaşlar ilçe çıkışını kilitledi. Bölgede alevler hızla yayılırken yangının çıkış sebebi de belli oldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Yangın 3 kişinin piknik amaçlı yakmış oldukları ateşten çıktı. Yangını çıkaranlar aranıyor” dedi.

BİR MAHALLE YOK OLDU

Manisa’nın Gördes ilçesi Boyalı ve Kayacık mahallelerinde çarşamba günü başlayan orman yangını hâlâ söndürülemedi. Alevler, Salihli ilçesine kadar ulaştı. Ardından Kale, Kemer, Kurttutan ve Hacıhıdır mahalleleri boşaltıldı. Karayakup Mahallesi’nde yazlık olarak kullanılan evler ve bir cami tamamen yandı. Mahalledeki mezarlar da hasar gördü. 2010 yılında şehit olan Halil İbrahim Ertaş’a ait kabrin ve başındaki Türk bayrağının alevlerden etkilenmemesi dikkat çekti.

SORUMLULAR GÖZALTINDA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla ilgili İzmir Yamanlar'da 3 kişinin arandığını, İzmir Ödemiş'te 2, Bolu'da 4 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

SORUŞTURMALAR TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLMEKTEDİR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından adli soruşturmalar ilk andan itibaren başlatılmıştır." ifadesini kullandı. Soruşturmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirten Tunç, devletin tüm imkanlarını seferber ederek yangınlardan etkilenen vatandaşların yanında olduğunu kaydetti.

10 GÜN RİSK YÜKSEK

Orman Genel Müdürlüğü risklere karşı uyardı. Ege, Akdeniz, Marmara ve İç Anadolu’nun bazı bölgelerinde 10 gün boyunca yüksek orman yangını riski olduğu açıklandı. Vatandaşlardan açık alanda ateş yakmamaları, sönmemiş sigara izmaritlerini ve atıkları ormanlara atmaktan kaçınmaları istendi. Çobanlar ile tabiat yürüyüşçülerinin de ateşlerini tamamen söndürmeleri ve kıvılcım gördüklerinde 112’yi aramaları tavsiye edildi. AFAD da bu konuda SMS ile uyarılarda bulundu.