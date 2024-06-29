İzmir Menderes'te orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına; 4 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz ile müdahale ediliyor.

Saat 13.00 sıralarında sıralarında Menderes'e bağlı Karacadağ mevkiinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri; 4 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 6 su ikmal ve 4 dozer aracı ile müdahale ediyor. Ekipler yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.