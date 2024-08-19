İzmir Urla'daki orman yangınının nedeni mangal mı? Resmi açıklama geldi

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Ağustos 2024 20:14 - Güncelleme: 19 Ağustos 2024 20:31 - Güncelleme:

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İzmir'in Urla ilçesindeki orman yangının "mangal" nedeniyle çıktığına yönelik iddialarla ilgili açıklama yaptı. Sosyal medyada dolaşan görüntülerin 2023 Eylül ayına ait olduğunu belirten Merkez, yangının elektrik tellerinin kopmasıyla çıktığını vurguladı.