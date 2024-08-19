İzmir Urla'daki orman yangınının nedeni mangal mı? Resmi açıklama geldi
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İzmir'in Urla ilçesindeki orman yangının "mangal" nedeniyle çıktığına yönelik iddialarla ilgili açıklama yaptı. Sosyal medyada dolaşan görüntülerin 2023 Eylül ayına ait olduğunu belirten Merkez, yangının elektrik tellerinin kopmasıyla çıktığını vurguladı.
Sosyal medyada İzmir'in Urla ilçesindeki orman yangınının çıkış nedeni olarak paylaşılan bir video kısa sürede viral oldu. Görüntüler elden ele dolaşırken, ortaya atılan iddia ise büyük ses getirdi.
MANGAL İDDİASI YALANLANDI
Paylaşılan görüntüde Urla'daki yangının 4 kişinin mangal keyfi nedeniyle çıktığı ve şiddetli rüzgar sebebiyle hızla yayıldığı öne sürüldü. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, konuyla ilgili açıklama yaparak söz konusu iddiayı yalanladı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklama şöyle:
"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan görüntülerin, “Urla’daki yangının başlama anında kaydedildiği” yönündeki iddialar doğru değildir.
Bahse konu görüntülerin, 2023 yılının Eylül ayında İzmir/Urla'da kaydedildiği tespit edilmiştir.
Yapılan incelemeler sonucunda, Ağustos 2024 tarihinde Menderes ve Urla’da çıkan yangının elektrik tellerinin kopması sonucu çıktığı belirlenmiştir.
Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."
Kaynak: Türkiye Gazetesi