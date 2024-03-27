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İzmir'de deprem oldu, AFAD ilk verileri paylaştı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İzmir&#039;de deprem oldu, AFAD ilk verileri paylaştı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İzmir'in Kuşadası Körfezi, Menderes ilçesi açıklarında saat 23.09'da 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Türkiye'nin dört bir yanından deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Son sarsıntı ise İzmir'de meydana geldi.

AFAD, İzmir'in Kuşadası Körfezi, Menderes ilçesi açıklarında saat 23.09'da 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Sarsıntı, yerin 11.06 kilometre derinliğinde kaydedildi.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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