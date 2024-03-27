İzmir'de deprem oldu, AFAD ilk verileri paylaştı
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
İzmir'in Kuşadası Körfezi, Menderes ilçesi açıklarında saat 23.09'da 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Türkiye'nin dört bir yanından deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Son sarsıntı ise İzmir'de meydana geldi.
AFAD, İzmir'in Kuşadası Körfezi, Menderes ilçesi açıklarında saat 23.09'da 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Sarsıntı, yerin 11.06 kilometre derinliğinde kaydedildi.
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Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi