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İzmir'de fabrika işçileri hastanelik oldu! Ambulanslar peş peşe gitti...

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İzmir&#039;de fabrika işçileri hastanelik oldu! Ambulanslar peş peşe gitti...

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'in Torbalı ilçesinde faaliyet gösteren iki ayrı fabrikanın işçileri aniden rahatsızlanmaya başladı. ,Durum yetkililere bildirildi, 31 kişi hastaneye sevk edildi...

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Pancar ve Yazıbaşı mahallelerinde faaliyet gösteren fabrikalarda meydana geldi. Özel bir yemek dağıtım firması tarafından hizmet alan iki fabrikada çalışan bazı işçiler, iddiaya göre mide bulantısı ve kusma şikayetleri gösterdi.

31 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Her iki fabrikada çalışan toplam 31 işçi, ambulanslar ve kendi imkanlarıyla Torbalı Devlet Hastanesine götürüldü.
Hastanede tedavi altına alınan işçilerden 22'si tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 9 işçinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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