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İzmir'de FETÖ operasyonu, çok sayıda gözaltı var

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İzmir&#039;de FETÖ operasyonu, çok sayıda gözaltı var
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetö Soruşturması, Gözaltı Kararı, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, aranan ve yakalanmamak için hücre evlerinde kaldıkları tespit edilen, aralarında eski öğretmen ve askeri personel, ByLock kullanıcısı ile örgüt evi yer temincisinin de olduğu 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

DİĞERLERİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda şüphelilerden 9'u gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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