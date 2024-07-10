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İzmir'de hareketli dakikalar! İki ilçe alevlere teslim oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İzmir, Orman Yangını, Menderes, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir'in Menderes ilçesi ile Gaziemir ilçelerinde yerleşim yerlerine yakın bir alanda yangın çıktı. Yangına çok sayıda ekibin müdahalesi sürüyor.

 İzmir'in Menderes ilçesi Görece Mahallesi ile Gaziemir ilçesi Irmak Mahallesi arasında yerleşim alanlarına yakın konumdaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İzmir'de hareketli dakikalar! İki ilçe alevlere teslim oldu - 1. Resim

Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 uçak, 9 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal, 3 dozer ve 3 yer ekibi ile itfaiye ekipleri müdahale başlattı.

İzmir'de hareketli dakikalar! İki ilçe alevlere teslim oldu - 2. Resim

Ayrıntılar geliyor... 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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