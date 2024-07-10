İzmir'de hareketli dakikalar! İki ilçe alevlere teslim oldu
Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
İzmir'in Menderes ilçesi ile Gaziemir ilçelerinde yerleşim yerlerine yakın bir alanda yangın çıktı. Yangına çok sayıda ekibin müdahalesi sürüyor.
İzmir'in Menderes ilçesi Görece Mahallesi ile Gaziemir ilçesi Irmak Mahallesi arasında yerleşim alanlarına yakın konumdaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 uçak, 9 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal, 3 dozer ve 3 yer ekibi ile itfaiye ekipleri müdahale başlattı.
Ayrıntılar geliyor...
Düzenleyen: Çağla Çağlar - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı