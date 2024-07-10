İzmir'de hareketli dakikalar! İki ilçe alevlere teslim oldu

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: Anadolu Ajansı 10 Temmuz 2024 14:55 - Güncelleme: 10 Temmuz 2024 15:37 - Güncelleme:

İzmir, Orman Yangını, Menderes, Haber

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

İzmir'in Menderes ilçesi ile Gaziemir ilçelerinde yerleşim yerlerine yakın bir alanda yangın çıktı. Yangına çok sayıda ekibin müdahalesi sürüyor.