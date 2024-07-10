İzmir Gaziemir'de çıkan yangın vatandaşlar tarafından görüntülendi
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
10 Temmuz günü İzmir'in Gaziemir ilçesinde ormanlık alanda çıkan orman yangınında dumanlar yükselirken vatandaşlar da endişeli anlar yaşadı. Vatandaşın kamerasına yansıyan Gaziemir yangınında son dakika durum ise gündemde.
10 Temmuz günü İzmir'de çıkan yangın kısa süre içerisinde büyürken dumanlar büyük alana yayıldı. Gaziemir'in büyük bir kısmından gözüken orman yangınının dumanları yükselirken vatandaşlar da sosyal medyada yangına dair görüntüler paylaştı.
İZMİR GAZİEMİR YANGIN MI ÇIKTI, NEDEN?
10 Temmuz günü Gaziemir'de çıkan orman yangınının nedeni henüz bilinmezken görüntülerde dumanların yükselmesi dikkatleri çekti. Dumanları görüntüleyen vatandaşlar yangına dair son durumun açıklanmasını bekliyor.
Sevgi Mahallesi Pirenlik mevkiinde çıkan yangın 14.00 civarında başlarken müdahale sürüyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi