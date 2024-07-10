Muğla Bodrum'daki orman yangını 18. saatinde kontrol altına alındı! İşte Bodrum'da yanan alan

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangınından, söndürme çalışmalarının 18. saatinde güzel haber geldi. Yangının bilançosu ağır olurken, yanan arazi havadan görüntülendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ormanda çıkan yangın 18 saat süren mücadele sonucunda kontrol altına alındı. Hava araçları sarp arazide soğutma çalışmasına başlatıldı. Yangının bilançosu havandan görüntülendi.

BODRUM'DAKİ YANGIN İÇİN İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ

Orman yangınında 100 hektarlık alan küle döndü. Bodrum'un Pınarlbelen Mahallesi'ndeki ormanlık alan, dün saat 14.15 sıralarında alevlere teslim oldu. Çıkış nedeninin belirlenemediği yangına 8 uçak, 10 helikopter, 2 jandarma, 2 Kara kuvvetlerine ait helikopter, 120 arazöz, 50 itfaiye aracı, 1 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE) aracı, 2 ambulans, jandarma ve polise ait 5 TOMA, 16 su tankeri ve 500 personel ile müdahale edildi.

ORMAN YANGINI 18. SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Rüzgarın şiddetini arttırmasıyla birlikte Etrim Köyü Sevda Tepesi'ne doğru ilerleyen alevlere hava araçları yüzlerce sorti yaparak alevlerin ilerlememesi için mücadele etti.

Karadan ise orman işçileri, itfaiye ekipleri, sarp arazide metrelerce hortumu kilometrelerce mesefa boyunca yangın bölgesine taşıyarak alevlerle mücadele etti.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Orman siyah örtüye büründü Yangın 18'inci saate söndürülürken, havanın aydınlanmasıyla helikopterler ve uçaklar soğutma çalışması başlattı. Soğutma çalışmalarına 4 helikopter, 6 uçak sabah erken saatlerde başladı. Yanan alanlar havadan görüntülenirken, kara ekiplerinin de ormanın iç noktalarında soğutma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

VALİ AKBIYIK YANGIN HAKKINDA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Muğla'nın Bodrum ilçesi Pınarbelen Mahallesi'nde başlayan ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan orman yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürerken, bölgeye giden Muğla Valisi İdris Akbıyık, incelemelerde bulundu.

Akbıyık, yangın bölgesinde söndürme çalışmalarının yoğun bir çabayla devam ettiğini belirterek, “Karadan müdahale çok zor oldu. Arkadaşlarımız kilometrelerce su hortumlarını taşıdılar. 2024 yılının en ciddi yangınlarından birini yaşıyoruz" dedi.