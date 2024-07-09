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Karabük'te yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını henüz kontrol altına alınamadı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bugün Karabük'te sarp alanda çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları son hızla devam ederken rüzgarın etkisiyle de büyüyor. Olay yerine birçok ekip sevk edilirken yangın söndürüldü mü son dakika durum nedir merak edildi.

9 Temmuz günü öğlen saatlerinde başlayan orman yangının çalışmalar sürerken vatandaşlar da yardımcı olmaya çalışıyor. Yıldırım düşmesi nedeniyle sarp alanda başlayan yangının neden çıktığı da vatandaşın gündeminde yer almıştı.

KARABÜK ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ SON DAKİKA?

Bugün öğlen saatlerinde Karabük'te sarp alana düşen yıldırım sebebiyle orman yangını başladı.

Havadan ve karadan çalışmalar sürerken Çukurca Köyü Cildikısık mevkiinde olan yangın, rüzgarın etkisiyle büyümeye devam ediyor.

Karabük'te yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını henüz kontrol altına alınamadı - 1. Resim

KARABÜK YANGIN NEDEN, NEREDE ÇIKTI?

9 Temmuz günü çıkan orman yangını Çukurca Köyü Cildikısık bölgesinde olurken yıldırım düşmesi nedeniyle çıktı. 8 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 30 personel sevk edilen bölgeye helikopter talep edildi. Çıkan yangın dron ile görüntülenirken ekipler de çalışmalara devam etmekte.

Karabük'te yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını henüz kontrol altına alınamadı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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